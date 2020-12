AMD RX 6900 XT sarà disponibile oggi con scorte limitate

La nuova scheda grafica targata AMD, il modello RX 6900 XT, sarà disponibile per l’acquisto a partire da oggi 8 dicembre 2020. Inoltre, è molto probabile che le scorte messe a disposizione siano molto limitate, indi per cui bisogna essere molto veloci per riuscire ad accaparrarsene una.

Già il modello precedente, AMD RX 6800, ha rivelato di avere pochissime copie in precedenza. Vi consigliamo di dirigervi sul sito ufficiale del Team Red, il quale aprirà gli ordini alle ore 15:00 locali. Stiamo pur sempre parlando della competitor diretta della Nvidia RTX 3080, per cui non è un segreto che molti appassionati non vedono l’ora di provarla.