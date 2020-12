L’Esports Shop di Rocket League aggiunge nuovi team

L’Esports Shop di Rocket League, ha nove nuovi team che entrano nella sua linea di prodotti a seguito di un annuncio dello sviluppatore Psyonix . Le nuove aggiunte includono Team Liquid , Envy e Guild Esports.

Queste nuove squadre portano l’elenco totale delle squadre presenti nel negozio di Esport a 18 sparse in Nord America ed Europa. L’elenco completo include:

North America:

G2 Esports

NRG Esports

Susquehanna Soniqs

eUnited

Spacestation Gaming

Alpine Esports

Envy

Rogue

Pittsburgh Knights

Ghost Gaming

Europe

Team Vitality

Dignitas

Team BDS

Team Liquid

Team Endpoint

Solary

Guild Esports

Oxygen Esports

All’inizio di quest’anno, Psyonix ha svelato una struttura rinnovata per le sue competizioni di Esport, passando a un sistema più aperto. La modifica ha fatto seguito a una lettera inviata dai team allo sviluppatore che ha trasmesso diversi reclami che i team hanno avuto con la sostenibilità degli Esport di Rocket League per le organizzazioni di Esport. Il sistema Esports Shop è stato elencato tra questi reclami, in particolare la mancanza di disponibilità costante del prodotto. Secondo questo nuovo annuncio, il catalogo completo di oggetti di gioco di ogni squadra sarà reso disponibile per l’acquisto.