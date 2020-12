The Game Awards: Ghost of Tsushima vince il “Player’s Voice”

Ghost of Tsushima è il primo vincitore dei The Game Awards di quest’anno, conquistando il “Player’s Voice” prima dell’evento vero e proprio, che ricordiamo andrà in onda quando qui in Italia sarà la notte tra il 10 e l’11 dicembre (inizio previsto per l’una di notte). Come suggerisce il nome, questo premio è stato deciso da una votazione pubblica.

Il titolo di Sucker Punch è riuscito ad avere la meglio, tra i tanti giochi in lista, ad un’altra esclusiva PlayStation 4 come The Last of Us: Part II, all’apprezzatissimo indie di Supergiant Games, Hades, al sequel dello storico reboot DOOM Eternal, al fenomeno di Among Us, al remake di Final Fantasy VII. Ghost è anche in lizza per una serie di premi durante la serata di giovedi, tra cui Gioco dell’anno, Miglior regia, Miglior narrativa, Miglior direzione artistica, Miglior design audio, Miglior interpretazione (Daisuke Tsuji come Jin Sakai) e Miglior action/adventure. Noi di Games Village seguiremo l’evento sia sul nostro canale Twitch che qui sul sito.

Qui sotto potete vedere il tweet sul profilo ufficiale dei The Game Awards.

Millions of you voted, and now, the results are official: GHOST OF TSUSHIMA from @SuckerPunchProd and @PlayStation is your choice for #TheGameAwards Player's Voice Award.https://t.co/Pret6Wkaxi Congratulations! pic.twitter.com/aszm9klkUA — The Game Awards (@thegameawards) December 8, 2020

Questa la lista di tutti i titoli partecipanti per il premio “Player’s Voice”:

13 Sentinels: Aegis Rim

Among Us

Animal Crossing: New Horizons

Apex Legends

Assassin’s Creed Valhalla

Bugsnax

Call of Duty: Black Ops Cold War

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Demon’s Souls

Destiny 2

DOOM Eternal

Fall Guys

Final Fantasy VII Remake

Fortnite

Free Fire

Genshin Impact

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life Alyx

Hyrule Warriors: Age of Calamity

League of Legends

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Minecraft Dungeons

Ori and the Will of the Wisps

Persona 5 Royal

Phasmophobia

Star Wars: Squadrons

The Last of Us Part II

Valorant

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition