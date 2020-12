Proprio ieri, Duško “BoraNija” Boranijaševic ha annunciato la sua partenza dalla squadra. Era un giocatore fondamentale per Mudgolem, le sue prestazioni erano alte sopratutto per eroi come Storm Spirit e Snapfire, sono state elogiate come contributi cruciali durante la forma superba dei Mudgolem contro i migliori d’Europa.

Il roster ha avuto prestazioni inferiori nel loro torneo più recente, il che potrebbe spiegare il cambio di personale. Molti si aspettavano che i Mudgolems avessero sconvolto il potenziale nella Division One della EPIC League. Sfortunatamente, il roster è finito per ultimo, vincendo solo due serie nella fase a gironi e retrocesso in Division Two. È possibile che le esibizioni di BoraNija abbiano attirato l’attenzione di un’organizzazione più grande che cerca di migliorare il roster. Il giocatore e la squadra si separeranno per il prossimo futuro.