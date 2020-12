Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake: slitta la data d’uscita

Ubisoft ha annunciato che l’uscita di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake verrà posticipata. Inizialmente previsto per il 21 gennaio 2021, il remake del titolo con protagonisti il Principe e la Principessa Farah, sarà invece disponibile dal 18 marzo, su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Qui sotto il messaggio scritto dal team, che fa capire di come i problemi legati al covid abbiano richiesto più tempo per il completamento dello sviluppo:

Saluti, fan di Prince of Persia!

Durante la nostra conferenza digitale Ubisoft Forward, abbiamo annunciato con orgoglio il ritorno di Prince da Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake.

Siamo entusiasti di poter rimettere questo gioco nelle vostre mani, mentre raccontiamo di nuovo la storia di Prince e Farah nell’incredibile Persia dell’XI secolo. Tuttavia, il 2020 è stato un anno come nessun altro. Oggi vorremmo informarvi che abbiamo bisogno di più tempo per completare il gioco. Con ciò, la data di uscita del gioco è stata spostata al 18 marzo 2021. Crediamo che questa sia la decisione giusta per assicurarci di offrire un gioco che vi piacerà.

Grazie per la pazienza e il continuo supporto per il Principe di Persia, e ci auguriamo che rimanga sano e salvo durante queste festività natalizie.

—Il team di sviluppo

Qui, se volete, potete dare un’occhiata alla nostra anteprima.