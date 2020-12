Nuovi dettagli per Nioh 2 The Complete Edition

Oggi, KOEI TECMO Europe e il team di sviluppo Team Ninja hanno rivelato maggiori dettagli per il loro attesissimo action-RPG fantasy Nioh 2 The Complete Edition, che dovrebbe essere lanciato il 5 febbraio 2021 per PC via Steam. Nioh 2 The Complete Edition permette ai giocatori di godersi la sua avvincente narrazione attraverso gli occhi del proprio personaggio metà umano e metà yokai, mentre iniziano il loro viaggio come mercenario a noleggio nella provincia di Mino.

Dopo aver ceduto alle tenebre, perdendo il controllo dei loro poteri yokai, il protagonista incontra un mercante errante “Spirit Stone” di nome Tokichiro che ha placato le abilità del protagonista con i suoi beni mistici. Mentre entrambi partono alla ricerca del prossimo acquirente della Pietra dello Spirito, il destino li getta in un incontro con nientemeno che con lo stesso Oda Nobunaga. I due partono per prendere d’assalto il periodo Sengoku, alzando il sipario sulla storia di “Hideyoshi”.

La grande narrazione raggiunge livelli più alti in Nioh 2 The Complete Edition, poiché una volta che i giocatori avranno finito la campagna di base potranno continuare la loro avventura nei pacchetti di espansione DLC: “Il discepolo di Tengu“, “Le tenebre nella capitale” e “Il primo samurai”. Queste espansioni non solo aggiungono una nuova narrativa a Nioh 2, ma includono anche una ricchezza di nuove armi, armature e nuovi nemici che metteranno alla prova anche le più grandi abilità del giocatore.

Prima dell’inizio del viaggio, i giocatori potranno scegliere uno dei 16 diversi tipi di armi, ognuno dei quali offre uno stile di gioco unico. Le due armi introdotte nelle espansioni del DLC – la Splitstaff e i Pugni – saranno disponibili dall’inizio del gioco insieme alle Spade, Spade Doppie, Lance, Coltelli, Asce e Martelli, Kusarigamas, Odachis, Tonfas, Accette, Archi, Archi, Cannoni a mano, Fucili, Armi Yokai e Armi benedette. La varietà di armi selezionabili sono tutte dotate di un proprio albero delle abilità, che offre ai giocatori una profonda flessibilità per adattare lo stile di gioco di ogni arma a proprio favore.