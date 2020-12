Yakuza Like A Dragon: data per PS5 in Giappone

Il publisher Sega e lo sviluppatore Ryu Ga Gotoku Studio hanno annunciato che la versione PlayStation 5 di Yakuza Like a Dragon sarà disponibile in Giappone, insieme alla sua versione occidentale, dal 2 marzo 2021.

In Giappone, la versione per PlayStation 5 si intitola Ryu ga Gotoku 7: Hikari to Yami no Yukue International (Yakuza: Like a Dragon International). Come la versione occidentale, includerà voci fuori campo sia in inglese che in giapponese. Altri vantaggi rispetto alla versione iniziale di PlayStation 4 includono tempi di caricamento più brevi, frame rate di 60 frame al secondo, grafica con risoluzione 4K, alcuni contenuti scaricabili a pagamento inclusi nel disco (“Premium New Game” e “Super Final Millennium Tower”) e alcune modifiche dei trofei.

A differenza del mercato occidentale, gli utenti che possiedono Yakuza: Like a Dragon per PlayStation 4 in Giappone non potranno eseguire l’aggiornamento alla versione PlayStation 5 gratuitamente. Anche i dati di salvataggio e il contenuto scaricabile dalla versione PlayStation 4 non sono compatibili con la versione PlayStation 5.

Yakuza: Like a Dragon è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 4 a dicembre 2019 in Giappone. In occidente, il gioco è stato lanciato per Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store il 10 novembre. In Giappone, l’uscita su Xbox Series ha avuto dei ritardi.

Qualora lo vogliate, qui potete dare una letta alla nostra recensione.