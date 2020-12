Hitman III si mostra nuovamente grazie all’Introduction Trailer

IO Interactive ha recentemente pubblicato un nuovo trailer dedicato interamente ad Hitman III, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata 20 gennaio 2021 su PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4 e PlayStation 5. La clip video, visibile in calce alla notizia, ci introduce tutta una serie di elementi che saranno presenti all’interno del titolo.

Ecco maggiori dettagli:

Alimentato dal motore proprietario Glacier di IO Interactive, Hitman III vi mette in pieno controllo delle abilità mortali dell’Agente 47, del suo istinto affilato come un rasoio e del suo intero arsenale di armi e strumenti che potete usare per padroneggiare l’arte dell’assassinio. Prendi confidenza con la nuova telecamera in grado di aprire le serrature e analizza le tue prestazioni con il ritorno di Playstyle post-missione che vengono assegnati in base al modo in cui porti a termine le missioni.

Sulle console di nuova generazione, il titolo supporta immagini 4K, 60 fotogrammi al secondo, HDR e tempi di caricamento più rapidi. Il gioco apporterà anche miglioramenti all’animazione di interazione e all’IA, oltre alla tecnologia della folla di Glacier che permetterà fino a 300 PNG in una posizione contemporaneamente.

I giocatori potranno importare le location dei giochi precedenti della trilogia e avranno più di 20 location sotto lo stesso tetto. Tutti i miglioramenti al rendering, all’animazione e all’IA introdotti con Hitman III possono essere goduti in tutti e tre i giochi, rendendo l’opera il luogo ideale per giocare all’intera trilogia di World of Assassination.

Hitman III supporterà anche PlayStation VR al lancio nel gennaio 2021, ma non sono solo le location di Hitman III ad essere supportate. Ogni posizione della trilogia di World of Assassination può essere goduta in VR quando si gioca attraverso Hitman III.