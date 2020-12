Cyberpunk 2077: sarà presente il cameo di Hideo Kojima

CD PRojekt RED si sta preparando al lancio della sua ultima fatica Cyberpunk 2077, titolo atteso da moltissimo tempo ormai e da moltissimi giocatori. Lo studio polacco, durante lo sviluppo, ha ben pensato di inserire all’interno del proprio progetto alcuni “personaggi influenti”.

Tra le strade di Night City ci sono tantissime location da vedere, esplorare e scorprire e, in uno di questi, esattamente ad un bar di un hotel, sarà presente un personaggio palesemente ispirato a Hideo Kojima, autore di Metal Gear, Death Stranding e della demo P.T.

Questo, a quanto pare, è solo uno dei tanti cameo presenti all’interno di Cyberpunk 2077 ma fa sicuramente piacere trovare uno tra i geni attuali dell’industria videoludica. Intanto, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile tra pochi giorni, esattamente il 10 dicembre, per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia. Avete visto la guida ufficiale in arrivo?