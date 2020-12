La prima stagione di Call of Duty Black Ops si mostra nel Cinematic Trailer

Treyarch e Activision hanno da poco pubblicato un nuovo trailer dedicato a Call of Duty Black Ops Cold War, titolo che è attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4 e PlayStation 5. Nel corso delle ultime ore, le aziende hanno reso di dominio pubblico il nuovo Cinematic Trailer della prima Stagione.

Nel corto possiamo vedere Adler e la sua squadra che cercano di fermare un attacco terroristico da un misterioso personaggio, il cui design ricorda vagamente uno degli Agenti della Divisione in The Division. La prima stagione debutterà all’interno del titolo a partire dalla giornata del 16 dicembre, grazie al quale porterà Warzone in Call of Duty Black Ops Cold War.