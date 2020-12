Persona 5 Strikers: annuncio data con trailer e screenshot

Come vi avevamo fatto sapere un paio di giorni fa, oggi 8 dicembre sarebbero arrivate novità su Persona 5 Strikers, e così è stato. Atlus West ha annunciato ufficialmente la versione occidentale di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, abbreviato in, appunto, Persona 5 Strikers.

Disponibile in Giappone da qualche mese, il gioco arriverà qui in occidente il 23 febbraio 2021 su PC (Steam), PlayStation4 e Nintendo Switch. La versione giapponese è disponibile solo su PS4 e Switch, quindi la versione PC è un “esclusiva” occidentale.

Qui sotto potete vedere il trailer ufficiale e alcuni screenshot. Qui invece potete collegarvi al sito ufficiale del gioco.