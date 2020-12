Gwent: disponibile l’espansione Way of the Witcher

Da oggi 8 dicembre è disponibile la nuova espansione per Gwent: The Witcher Card Game, ovvero Way of The Witcher.

Annunciata a novembre, porta 70 nuove carte, con il tema dell’espansione incentrato sulle origini dei witcher e del loro creatore, uno dei più grandi stregoni della storia del continente: Alzur.

Oltre alle carte specifiche per fazione, l’espansione garantisce ai giocatori l’accesso a 10 carte neutrali, che possono essere utilizzate in tutte le fazioni di Gwent. Viene inoltre introdotta la nuova meccanica “Adrenalina” che si innesca solo quando hai non oltre un numero specifico di carte da mettere in gioco, garantendo ai giocatori nuove sinergie da sfruttare sui campi di battaglia.

Poi, come fa sapere il sito ufficiale:

Per celebrare il lancio dell’espansione, sono state rese disponibili una serie di offerte a tempo limitato con i barili Premium Way of the Witcher e ornamenti unici. Questi ultimi includono il confine del laboratorio, così come l’avatar che porta le sembianze di Cosimo, l’insegnante di Alzur e lo stregone che ha contribuito a creare i primi witcher. Ulteriori dettagli su queste offerte di lancio sono disponibili tramite il negozio in-game.

Per l’occasione è stato anche pubblicato un trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.