Medal of Honor Above and Beyond: requisiti di sistema più alti di quelli di Cyberpunk 2077

A pochi giorni dall’uscita, Electronic Arts e Respawn Entertainment, assieme a Oculus Studios, hanno rilasciato una parte di requisiti di sistema per la loro ultima creazione Medal of Honor Above and Beyond, che potete trovare qui.

A quanto pare, serviranno buoni componenti a tutti coloro che vorranno mettere le mani sul titolo. Parliamo infatti di un i7 9700K, 16GB DDR4 di RAM e una Nvidia 2080. Inoltre, il titolo pesa 170 GB ma ne occuperà ben 340 GB.

C’è inoltre chi ha fatto un paragone tra i requisiti di Medal of Honor Above and Beyond e quelli dell’utlima fatica di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, facendo notare come quest ultimi siano più bassi rispetto allo shooter che però, ricordiamo, utilizza un visore per la realtà virtuale, fattore decisamente importante. Intanto, qui sotto potrete trovare il nuovo trailer del titolo Respawn.