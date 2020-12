Cyberpunk 2077: trailer di lancio ora disponibile

Sembrava non sarebbe mai arrivato ma, alla fine, è davvero qui tra noi. Tra pochissimi giorni, moltissimi fan metteranno le mani sull’ultima creazione del talentuoso studio polacco CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, creatori della saga videoludica di The Witcher

Come solito per i titoli che stanno per approdare negli store, digitali e non, è stato rilasciato in questi minuti il trailer di lancio ufficiale. Il video, oltre che mostrare ciò che il titolo avrà da offirire, segna la fine di un’attesa che, dopo l’ultimo rinvio, sembrava interminabile.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile tra pochi giorni, esattamente il 10 dicembre, per PC (tramite Steam, Epic e GOG), PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Potete trovare il nuovo video qui sotto, in calce alla notizia.