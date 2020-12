World of Warcraft Shadowlands miglior lancio di sempre su PC

Recentissimamente World of Warcraft Shadowlands, l’ottava espansione dell’ormai celeberrimo gioco di ruolo multiplayer online, è stato reso disponibile da Blizzard, catapultando tutti i giocatori nelle Terretetre. Questa nuova espansione si è immediatamente affermata come un grande successo di critica (qui la nostra, positivissima, recensione), ma soprattutto, a quanto sembra, di pubblico.

Dopo aver infatti reso noto che le prevendite del titolo sono state le più alte di ogni altra espansione nella storia di WoW, Blizzard ha annunciato che Shadowlands ha raggiunto un altro, impressionante traguardo: il titolo ha infatti venduto ben 3 milioni e 700.000 copie in un solo giorno. Una cifra enorme e soprattutto da record, che ha reso World of Warcraft Shadowlands il miglior lancio per PC nella storia, superando di ben 200.000 unità il precedente record, detenuto da Diablo 3. Quando venne lanciato sul mercato, il 15 maggio 2012, l’RPG d’azione firmato Blizzard raggiunse infatti in 24 ore i 3 milioni e mezzo di copie vendute.

Otto anni dopo, dunque, è un nuovo capolavoro di Blizzard a imporsi come il lancio più “rapido” nella storia del videogiochi per PC. Ma Shadowlands ha avuto, più in generale, un effetto positivo sull’intero WoW: stando sempre a quanto affermato da Blizzard infatti, proprio in concomitanza con il lancio dell’ultima espansione, il famoso MMORPG ha raggiunto il suo picco massimo di giocatori, e soprattutto di sottoscrizioni.

Inoltre anche il totale annuale di ore giocate quest’anno ha superato quello di tutti gli ultimi dieci anni. Nel momento in cui si scrive infatti, il tempo passato dai giocatori sul titolo di Blizzard è quasi doppio rispetto a quello fatto registrare nello stesso periodo dello scorso anno (un incremento su cui deve anche aver in parte pesato il lockdown).

Insomma, un successo senza tempo quello di World of Warcraft, che non fa che rinnovarsi grazie a Shadowlands!