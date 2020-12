Hitman 3: tutti i dettagli della versione per PS5

IO Interactive è tornata sul PlayStation Blog per condividere delle novità su Hitman 3, e soprattutto sulle migliorie previste nella versione per PlayStation 5. In sostanza sono confermate la risoluzione a 4K e i 60 frame per secondo, così come il supporto HDR e il passaggio gratuito alla versione per PS5 dei possessori del titolo su PS4, sia nel caso di copie digitali che di copie fisiche.

Ma soprattutto è stato reso noto che il famoso titolo action stealth farà uso completo delle potenzialità del nuovissimo Dual Sense e dei sui grilletti adattivi, che saranno supportati da tutte le armi in game. E dunque, per esempio, le armi automatiche garantiranno la sensazione del rinculo dopo ogni proiettile esploso, e ogni arma sarà associata a uno specifico rumore. Travis Barbour, communication manager della serie, ha commentato così questo nuovo sviluppo:

“Essenzialmente stiamo ricreando la sensazione che si prova nello sparare con un’arma vera, nello stesso modo in cui stiamo ricreando il suono di ogni arma”



Con i fucili da cecchino, inoltre, sarà disponibile una funzione unica: premendo R2 si entrerà in una modalità di focalizzazione, con l’ambiente circostante che rallenterà mentre il protagonista mette a fuoco. Per questo sarà necessaria una pressione maggiore per sparare, e il tutto si risolverà con un click molto soddisfacente.

Inoltre Hitman 3 sarà giocabile su PlayStation VR anche su PS5, grazie alla retrocompatibilità. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC e Google Stadia, a partire dal 20 gennaio 2021, mentre una versione cloud per Nintendo Switch arriverà più avanti nel corso dell’anno.