Gwent: trailer di lancio italiano per Way of the Witcher

Way of the Witcher è la sesta espansione per Gwent. Questa volta il tema si concentra sulle origini dei witcher e del loro creatore, uno dei più potenti stregoni del continente: Alzur. Le nuove aggiunte includono 70 carte, di cui 60 carte specifiche per fazione e 10 neutrali, oltre a potenti nuove abilità e meccaniche, tra cui Adrenalina, che si attiva ogni volta che il giocatore ha un numero specifico di carte o meno in mano.

Per celebrare il lancio dell’espansione, sono state rese disponibili una serie di offerte a tempo limitato con i barili Premium Way of the Witcher e ornamenti unici. Questi ultimi includono il il bordo Laboratorio, così come l’avatar che porta le sembianze di Cosimo, il maestro di Alzur e lo stregone che ha contribuito a creare i primi witcher. Ulteriori dettagli su queste offerte di lancio sono disponibili tramite il negozio in-game.

Way of the Witcher è disponibile per il download come aggiornamento gratuito per Gwent The Witcher Card Game su PC tramite GOG.COM e Steam, nonché su Android e iOS.