The Last of Us: quale possibile annuncio ai The Game Awards 2020?

Ormai lo sappiamo benissimo: i The Game Awards sono diventati un vero e proprio evento che non include la sola cerimonia di premiazione, ma offre anche numerose World Premiere (trailer e gameplay) di diversi titoli tra cui alcuni molto attesi. Ma la domanda sorge spontanea: dopo lo Story Trailer dedicato ad Abby di The Last of Us Part II, dobbiamo aspettarci qualche annuncio da parte di Naughty Dog? Analizziamo la situazione.

Un DLC dedicato ad Abby ci sembra assai improbabile, mentre l’annuncio di The Last of Us Part III appare assai prematuro, dato che l’eventuale sequel ce lo aspettiamo tra diversi anni. A nostro avviso l’annuncio più probabile potrebbe essere una versione PlayStation 5 del secondo titolo della serie con tanto di edizione boxata e copertina dedicata ad Abby. Inoltre, NaughtyDog e Sony potrebbero proporre una Abby Edition, con tanto di gadget dedicati alla ragazza forzuta. Vi piacerebbe assistere ad un annuncio simile? Diteci la vostra! Vi ricordiamo che i The Game Awards 2020 si terranno il prossimo 11 dicembre dalle 00:30.