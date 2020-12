Immortals introduce la sua academy per la LCS

Immortals ha annunciato il suo nuovo roster dell’academy che parteciperà all’edizione 2021 della LCS. La notizia è arrivata direttamente da un post dell’account Twitter ufficiale dell’organizzazione, la quale ha dato il benvenuto a tutti i nuovi ragazzi.

La nuova stagione competitiva dell’accademia degli Immortals è composta da alcuni giocatori che si stanno facendo notare nella scena professionista di League of Legends. Tuttavia, non mancano altri volti già conosciuti all’interno del panorama del celebre MOBA targato Riot Games. Inoltre, Goh “Jensen” Qian Sheng sarà l’head coach del team, per cui dovrà coordinare gli allenamenti ed i rapporti tra tutti i membri.