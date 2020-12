The Game Awards 2020: seguite la premiazione con noi su Twitch

Finalmente ci siamo! L’annuale appuntamento con i The Game Awards 2020 sta finalmente per andare in scena. La pandemia del Coronavirus non ha fermato Geoff Keighley, pronto a tenere l’edizione 2020 in diretta sulle principali piattaforme di streaming. E quest’anno anche noi di GamesVillage siamo pronti ad ospitare la cerimonia di presentazione, proponendovela in streaming tramite il nostro canale Twitch. E lo faremo con un lungo pre-show che vi farà compagnia prima dell’inizio dell’evento.

Domenico De Rosa, Mattia Sergio e Giorgia Peschiolini (direttamente da VMAG) saranno in diretta dalle ore 23:00 di oggi, giovedì 10 dicembre, tenendovi compagnia e aspettando insieme a voi lo scoccare delle 00:30, ora in cui inizieranno ufficialmente i The Game Awards 2020 (o almeno il pre-show dell’evento). Nel nostro pre-show ci sarà modo di ricapitolare le varie categorie e i principali candidati alla vittoria, con pronostici e curiosità sull’evento e sui giochi in gara per la vittoria finale, compresi i candidati al premio Game of the Year 2020. Terminato il pre-show, Domenico e Mattia seguiranno e commenteranno l’intero evento fino alle prime luci dell’alba, mentre gli spettatori potranno interagire con loro tramite la chat.

Parallelamente alla diretta su Twitch, la nostra squadra di newser seguirà l’evento per riportare sul nostro sito tutte le notizie più importanti e gli annunci che arriveranno dal palco dei TGA 2020, dato che sarà occasione per assistere a World Premiere e alla messa in onda di trailer e gameplay di tanti titoli attesi dagli utenti. Seguirete la cerimonia di premiazione con noi?