PS5: il nuovo firmware migliora il DualSense

Questa settimana, Sony ha deciso di rilasciare un nuovo aggiornamento per la sua nuova console di punta, PS5. Come di consueto, le dimensioni dell’update si aggirano sui 868 MB. Non sono state rilasciate informazioni ufficiali su cosa sia effettivamente cambiato, ma il firmware 20.02-02.30 apporterà ulteriori miglioramenti al DualSense.

Il celebre controller di PS5 deve essere infatti connesso tramite cavo nel corso del processo di installazione. Ciò ci fa intendere che molto probabilmente dovremmo aspettarci qualcosa di diverso nella periferica. Anche in questo caso, non ci sono comunicati che possano illuminarci su cosa sarà differente da ora in avanti.