HeatWave: Strategy Game annunciato per Switch e PC

Lo studio polacco Perimeter Games ha annunciato HeatWave, un gioco di strategia di sopravvivenza sandbox in arrivo su Switch e PC tramite Steam nel quarto trimestre del 2022. Di seguito una panoramica del gioco:

HeatWave è un gioco di strategia di sopravvivenza sandbox ambientato nel 2080 in Alaska, colpito dai cambiamenti climatici e dall’invasione russa. Forma la tua fazione di guerriglia e pianifica le tue azioni in tempo reale su una mappa in scala macro. Imposta i punti di destinazione per le tue unità, scegli un luogo per il tuo accampamento e usa le tue abilità di creazione per creare strumenti e armi. Prendi in considerazione i villaggi vicini e le unità ostili prima di decidere dove costruire o spostare la tua base successiva. Usa la vista isometrica per esplorare l’area locale, parlare o commerciare con NPC, accettare missioni, reclutare nuovi membri della tua squadra o cercare risorse. Una volta pronto, o quando non hai altra scelta, intraprendi un combattimento a turni che determinerà il futuro della tua fazione e, a lungo termine, plasmerà il mondo una volta che sarà tutto finito.