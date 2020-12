Dustborn: l’action game sarà pubblicato da Quantic Dream

Dustborn, l’action adventure basato sulla trama dello sviluppatore Red Thread Games annunciato a giugno, sarà pubblicato da Quantic Dream, ha annunciato la società. È previsto il rilascio su console e PC tramite Steam nel 2021. Di seguito una panoramica del gioco:

Dustborn è un’action adventure in terza persona, per giocatore singolo, guidata dalla storia, incentrata sulla speranza, l’amore, l’amicizia, i robot e il potere delle parole. Ambientato in un’America post-infodemica vibrante e pericolosa ispirata ai romanzi a fumetti, una banda di disadattati e reietti deve attraversare un continente diviso per trasportare un misterioso pacco dalla California alla Nuova Scozia.