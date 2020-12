Dignitas conferma Aphromoo come support per la LCS 2021

La celebre organizzazione Esports Dignitas ha appena annunciato che Aphromoo sarà il support per l’edizione 2021 della LCS. Con questa notizia, il roster della squadra è stato ultimato per la futura stagione competitiva del MOBA di Riot Games.

Dignitas ha deciso di dare ulteriore fiducia al ragazzo, soprattutto data la sua precedente prestazione stellare, nonostante il resto dei suoi compagni fosse in una situazione critica. La news sulla sua permanenza prolungata di un altro anno è arrivato direttamente dall’account Twitter del suo team, il quale molto probabilmente non vede l’ora di scoprire se le proprie aspettative saranno ben riposte.

He's the most experienced leader in the #LCS, both in-game and out of game. We couldn't ask for a better captain to guide our young talents.@Aphromoo will continue as our starting support for the 2021 season! pic.twitter.com/3qErtOaQ5g

— Dignitas (@dignitas) December 8, 2020