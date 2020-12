AOC lancia il nuovo monitor AGON AG493UCX da 49″

AOC, lo specialista di display e il marchio numero uno di monitor da gioco, lancia l’AGON AG493UCX da 49″ (124 cm) con un aspect ratio di 32:9. È come avere due schermi QHD da 27 pollici in un unico, fluido pannello; l‘AG493UCX, pensato con un design senza cornice su 3 lati, offre un’immersione straordinaria per i giocatori ambiziosi.

Essendo un membro della famiglia AGON, l’AG493UCX ha tutte le specifiche di gioco indispensabili: frequenza di aggiornamento di 120 Hz, MPRT di 1 ms, DisplayHDR 400 e FreeSync Premium Pro. Con una risoluzione di 5120×1440 pixel, la modalità Picture by Picture, lo switch KVM per più sorgenti di ingresso e connettività USB-C, questo monitor è perfetto per aiutare creatori di contenuti, YouTuber e live streamer ad essere più produttivi.

Il monitor AOC AGON AG493UCX sarà disponibile in Europa a partire da dicembre 2020 ad un prezzo consigliato di €1.089.