Genshin Impact: account di un giocatore violato da un hacker, rumor

Dalla sua uscita lo scorso settembre, Genshin Impact è diventato rapidamente un enorme successo, ma nonostante la crescente popolarità del gioco, è evidente che ci sono ancora molte cose che il gioco deve migliorare, soprattutto il suo sistema di sicurezza: recentemente, diversi giocatori di Genshin Impact hanno riferito che i loro account sono stati rilevati da hacker. In un post su Reddit dell’utente Rabbit Outside, hanno rivelato la risposta di miHoYo dopo aver segnalato il loro account violato; mentre il solito approccio a un account violato è restituirlo al proprietario originale, miHoYo ha affermato che l’account di Rabbit Outside non può essere restituito perché l’hacker ha acquistato Top Ups per l’account: questo significa che un hacker può facilmente rubare un account in Genshin Impact e mantenerlo fintanto che acquista qualcosa di economico dal gioco, come una benedizione della luna di Welkin.

Vale la pena notare che l’autenticità di questo post di Reddit rimane un mistero. Molti giocatori erano sospettosi del video, dato che tutto può essere contraffatto su Internet. L’utente ha anche riferito che il suo ticket di supporto è stato immediatamente chiuso dopo che il post ha attirato l’attenzione. Alla fine, il giocatore è stato fortunatamente in grado di richiedere uno storno di addebito. Tuttavia, hanno rivelato che riavere il loro account non è più una priorità, dato che hanno perso interesse per Genshin Impact, la cui versione mobile ha guadagnato $ 400 milioni in un arco di due mesi. Lo sviluppatore miHoYo non ha ancora commentato il problema, ma supponendo che sia vero, questo potrebbe diventare una delle principali preoccupazioni per i giocatori che stanno spendendo soldi nella vita reale nel gioco. Vale la pena notare che dall’uscita del gioco, diversi giocatori hanno speso folli somme di denaro su Genshin Impact. Per ora, si consiglia ai giocatori di assicurarsi di proteggere i propri account dagli hacker online, in particolare da quelli che hanno investito innumerevoli ore e somme di denaro in Genshin Impact. Genshin Impact è disponibile per Mobile, PC e PS4 ed è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch.