Neptunia ReVerse: pubblicati un nuovo trailer e gameplay per PS5

Oggi Compile Heart ha pubblicato un nuovo filmato di gioco del prossimo JRPG Hyperdimension Neptunia Neptunia ReVerse. Il filmato fornisce un altro pratico sguardo su come appare il gioco sulla nuovissima PS5. Neptunia ReVerse, è fondamentalmente la versione definitiva di Hyperdimension Neptunia Re; Birth1 + per PS4, che è, a sua volta, un remaster di Hyperdimension Neptunia Re; Birth1 per PS Vita, che era un remake del gioco originale della serie. Ecco come Idea Factory International descrive il gioco, che uscirà in Giappone il 17 dicembre. Arriverà in occidente nel 2021 esclusivamente per PS5. Di seguito una panoramica sul gioco:

Gamindustri – Un mondo lontano composto da quattro nazioni, ciascuna sotto la protezione divina di una Dea: Planeptune, Land of Purple Progress, governata da Neptune; Lastation, Land of Black Regality, governata da Noire; Lowee, Land of White Serenity, governata da Blanc; Leanbox, Land of Green Pastures, governata da Vert. Bloccate nella Guerra della Console, le quattro Dee competono per il dominio del pianeta fino a quando Nettuno non viene abbattuto e privato del suo potere. Ora Neptune deve combattere per ripristinare il suo posto, ma un essere conosciuto come Arfoire potrebbe minacciare il mondo stesso che le Dee hanno giurato di proteggere?