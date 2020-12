Acquisti natalizi: ecco i nostri consigli per le periferiche

Finalmente, è arrivata la stagione del Natale, e con essa quella degli acquisti natalizi. Nonostante tutte le difficoltà che il 2020 ci ha lanciato, il mercato delle periferiche da gioco e componentistica PC ci ha regalato non poche soddisfazioni. Ecco perché abbiamo deciso di fornirvi alcuni consigli per le vostre compere, elencando una serie di prodotti che crediamo potrebbero fare al caso vostro.

ROCCAT Burst Pro: il mouse perfetto

Tra tutti i mouse che abbiamo avuto il piacere di recensire, il modello Burst Pro di ROCCAT è indubbiamente quello che più ci è rimasto impresso. Sarà per il suo peso di soli 68 grammi, gli switch ottici Titan o il sensore Owl-Eye, ma non è un segreto che ne siamo rimasti totalmente soddisfatti.

La periferica è offerta anche alla modica cifra di 60 euro, un acquisto natalizio, o regalo, perfetto e dal costo contenuto!

Logitech PRO X Wireless: gli headset che fanno la differenza

Per completare il vostro setup da gaming, non potranno mancare le recenti cuffie Logitech G Pro X Wireless, le quali utilizzano la tecnologia LIGHTSPEED per garantire tempi di risposta e ricezione dell’audio rapidissimi. Inoltre, le nuove cuffie sono dotate del microfono avanzato Blue VO!CE, con software dedicato, per un’incredibile chiarezza della voce e una comunicazione di alta qualità in-game e in live stream, di driver PRO-G da 50 mm per un audio professionale e nitido, di suono surround DTS 7.1 di nuova generazione.

L’acquisto è disponibile presso il sito ufficiale o i rivenditori autorizzati, al prezzo di 199 euro.

Samsung QLED 4K Q95T 55”: la TV per la next-gen

Ne avevamo parlato già in precedenza proprio quando la next-gen è arrivata nelle nostre case, ma uno degli acquisti natalizi migliori che possiate mai farvi è certamente la TV Samsung QLED 4K Q95T da 55 pollici. Il display dispone di una risoluzione in 4K, per l’appunto, e di numerose feature che faranno la differenza. Tra queste, ricordiamo la Game Mode, che permette di arrivare a 120Hz e l’HDR per una resa visiva ineguagliabile.

Il prezzo del prodotto è di 1399,99 euro ed è disponibile presso i rivenditori autorizzati.