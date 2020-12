AMD annuncia che la produzione di Big Navi cesserà a inizio 2021

Nella giornata di ieri le nuove schede grafiche di AMD sono state finalmente rese disponibili per l’acquisto al pubblico. Tuttavia, la stessa casa madre ha annunciato che la produzione del classico modello “Big Navi” cesserà a partire dall’inizio del 2021.

AMD è solita nel terminare la produzione delle proprie reference delle GPU in tempi brevissimi che succedono al loro lancio. Lo stesso è già accaduto in passato, infatti, se volevate una delle creazioni con tre ventole dovrete cercare di approfittarne in questo periodo, altrimenti sarà obbligatorio aspettare per i partner primari di iniziare a progettare qualcosa di simile. Lo stesso GM del Team Red, Scott Herkelman, aveva confermato questa notizia nei giorni passati.

