Desperados III: Bounty Mode disponibile

Oggi è arrivato un nuovo update in Desperados III, strategico sviluppato da Mimimi Games e pubblicato da THQ Nordic. Si tratta della Bounty Mode, che arriva come aggiornamento gratuito su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Questa nuova modalità consente di scegliere con quale dei cinque Desperados si vuole giocare in quasi tutte le missioni principali.

Inoltre, il “Level Editing Cheats” appena arrivato ​​su PC, consente di creare le proprie configurazioni per le missioni, e condividere i salvataggi con tutti gli altri giocatori. Fondamentalmente, è un editor di livelli facile da utilizzare. Usando i codici cheat, i giocatori possono facilmente “ripulire” una mappa, far spawnare tutti i tipi di nemici in qualsiasi posizione e divertirsi mettendo diversi oggetti in tutto il livello.

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato da THQ Nordic.

Queste le caratteristiche di Desperados III tramite la pagina Steam:

Gioca con cinque personaggi unici, ognuno con le sue abilità speciali

Prova la vera libertà di scelta tra innumerevoli modi per superare qualsiasi ostacolo

Sconfiggi grandi gruppi di nemici eseguendo piani ben congegnati

Vivi la gloria di classici scenari del vecchio West come città di frontiera, paludi misteriose, brulicanti città moderne e tanto altro

Scegli tra attacchi letali e non, se procedere non visto o ad armi spianate

Adatta il gioco al tuo stile con vari livelli di difficoltà e speciali sfide rigiocabili

La modalità Resa dei conti ti permette di mettere il gioco in pausa in qualsiasi momento per reagire alle imboscate e agli attacchi a sorpresa

Precedentemente era invece uscito il DLC Money for Vultures, diviso in tre parti.