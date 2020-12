Harry Potter Wizards Unite: arrivano i nemici leggendari

Niantic e Warner Bros. Games hanno rilasciato un nuovo aggiornamento, dal nome “Avversari”, in Harry Potter Wizards Unite, che porta i nemici leggendari all’interno del gioco per dispositivi mobile.

Avversari è l’aggiornamento più grande dell’anno, in cui maghi e streghe potranno combattere contro potenti nemici nel mondo reale in un modo del tutto nuovo, aumentare la loro potenza e migliorare le loro abilità per affrontare alcuni dei più famosi nemici del franchise. Ogni aggiornamento mensile fornirà nuove sfide e nemici sempre più potenti da affrontare, inclusi il Basilisco di Serpeverde, Fenrir Greyback, Draco Malfoy, Bellatrix Lestrange e molti altri. I giocatori riceveranno una vasta gamma di ricompense, tra cui PE Magici, PE delle Sfide magiche, l’opportunità di avere dei libri di Difesa contro le Arti Oscure e altro ancora in base al numero di nemici sconfitti per continuare ad accrescere i loro poteri in Harry Potter Wizards Unite.

Inoltre, i giocatori potranno accedere alle pagine del Registro degli Avversari con oltre 75 nuovi oggetti collezionabili, ulteriori lezioni di combattimento per migliorare i punti Professione e altre ricompense per avanzare nelle lezioni di Allenamento S.D.S.

Sul sito ufficiale del gioco potete leggere tutti i dettagli del nuovo aggiornamento. Qui sotto invece potete vedere il trailer pubblicato da Warner Bros.

Il titolo in questione è disponibile da giugno 2019 su dispositivi mobile iOS e Android.