The Game Awards 2020: Microsoft ha in serbo delle sorprese per l’evento

Come ben sapete, a partire da domani ci saranno i The Game Awards 2020, cerimonia di premiazione che si tiene puntale ogni anno. Uno degli eventi più importanti nel medium videoludico sta per incominciare, grazie al quale ci saranno presentatori come Brie Larson, Tom Holland e Gal Gadot. Nel corso delle ultime ore, Microsoft ha svelato qualche dettaglio in più, facendo salire la curiosità dei giocatori.

Ebbene, il colosso Redmond, stando all’ultimo post visibile sul portale Xbox Wire, ha affermato che ci saranno diverse sorprese ai The Game Awards 2020. Forse, i player potranno vedere in azione Hellblade Senua’s Saga con una data d’uscita oppure il reveal del progetto in sviluppo presso gli studi di The Initiative.