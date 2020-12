Minecraft Dungeons: arriva il DLC Howling Peaks

Da oggi è disponibile il nuovo DLC, dal titolo Howling Peaks, di Minecraft Dungeons, dungeon crawler sviluppato da Mojang Studios e Double Eleven, pubblicato da Xbox Game Studios.

Questa la descrizione, attraverso il sito ufficiale di Minecraft Dungeons:

Uno strano potere ha corrotto le vette un tempo solitarie di una remota catena montuosa e ora minaccia di prendere d’assalto il mondo. Il viaggio verso la cima presenta drammatici alti e bassi, da nuovi abbaglianti manufatti, armi e armature a feroci avversari in attesa tra i dirupi. Nuovi nemici come lo Squall Golem e Mountaineer aspettano in vetta chiunque sia abbastanza coraggioso da rubare la radice del loro potere. In cima a tutto c’è la fonte del conflitto, il Tempest Golem, che deve essere sconfitto prima che ogni speranza venga spazzata via.

FUNZIONALITÀ

Nuovi manufatti, armi e armature

Mantieni la posizione contro venti impetuosi

Abbatti il ​Tempest Golem

Incontra nuove terrificanti creature

Esplora tre nuove entusiasmanti missioni

Il DLC può essere acquistato singolarmente a 5,99 euro, o tramite il season pass, che contiene questo e altri 3 DLC futuri, a 19,99 euro. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto. Questo DLC era stato svelato insieme al supporto del cross-play.

Lasciandovi qui sotto al filmato, vi rimandiamo anche a questo link, qualora lo vogliate, in cui vi diciamo cosa ne pensiamo del gioco nella nostra recensione.