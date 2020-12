Marvel’s Avengers: L’operazione Kate Bishop è disponibile con il nuovo update

Square Enix ha annunciato che il primo nuovo supereroe giocabile, star dell’inedita operazione Kate Bishop AIM allo scoperto di Marvel’s Avengers è ora disponibile gratuitamente per tutti i possessori del gioco. Oltre a Kate Bishop, nuova supereroina interpretata da Ashly Burch e al nuovo capitolo della storia in costante espansione dell’Iniziativa Avengers, l’operazione Kate Bishop AIM allo scoperto introduce un nuovo e potente nemico, il super adattoide, che metterà alla prova i giocatori con abilità e armamenti che imitano gli attacchi degli Avengers.

L’introduzione di AIM allo scoperto è iniziata con le nuove ed enigmatiche missioni tachioniche apparse sui tavoli strategici dei giocatori alcune settimane fa. In AIM allo scoperto, Kate Bishop, arciere provetta e abile ginnasta, tornerà dopo che le sue indagini sulla scomparsa di Nick Fury in seguito all’A-Day hanno portato alla sparizione anche del suo mentore: Clint Barton (alias Hawkeye). Man mano che dipanerà il mistero che si cela dietro l’improvvisa comparsa delle fratture tachioniche che deformano il tempo, Kate scoprirà un nuovo e tremendo piano dell’AIM, che la porterà a collaborare nuovamente con gli Avengers.

La storia AIM allo scoperto può essere affrontata in single-player o con un massimo di tre amici, per vivere l’esperienza da supereroe definitiva. Ha inizio poco dopo la conclusione della campagna di gioco “Riuniti” di Marvel’s Avengers, ed è solo la prima metà dell’arco narrativo di Hawkeye. Clint Barton, alias Hawkeye, entrerà in scena a inizio 2021 per la seconda metà della storia, gettando le basi per gli eventi futuri dell’Iniziativa Avengers.

Marvel’s Avengers è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e Stadia. Al momento, le versioni di Marvel’s Avengers per PlayStation 4 e Xbox One sono giocabili su PlayStation 5 e Xbox Series X, Xbox Series S tramite retrocompatibilità.