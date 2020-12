DreamHack rivela l’aggiornamento del marchio

Durante il suo evento annuale “DreamHack Day”, il festival di giochi e l’organizzatore di tornei Esport DreamHack ha rivelato un’identità del marchio aggiornata. Il nuovo marchio è stato creato in collaborazione con l’agenzia del marchio Superunion e “riflette l’evoluzione dell’azienda in una destinazione globale per esperienze di stile di vita coinvolgenti e di gioco in cui la comunità prende vita”.

DreamHack si è recentemente fusa con la sua consociata ESL per formare ESL Gaming . Nonostante la nuova infrastruttura combinata, tutti gli eventi DreamHack e le pagine dei social media hanno mantenuto il loro marchio.