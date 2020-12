Triumph Esports nomina HyperX partner ufficiale per le periferiche

L’organizzazione nordamericana di Esport Triumph Esports ha recentemente annunciato una partnership con HyperX, il marchio di accessori per videogiochi di Kingston Technology .

I termini finanziari non sono stati divulgati.

Secondo i termini dell’accordo, HyperX fornirà all’organizzazione cuffie HyperX Cloud, mouse Pulsefire, tastiere in lega e altre periferiche.

Triumph, di proprietà dell’ex star della NBA Kevin Garnett , ha anche collaborazioni con il produttore di mobili da gioco RESPAWN e la società di integratori di gioco Advanced.gg. Triumph schiera squadre in Counter-Strike Global Offensive e Call of Duty Challengers, il programma di sviluppo della Call of Duty League.

Triumph si unisce ad altri partner HyperX tra cui Esports Stadium Arlington , BLAST , London Royal Ravens , Pittsburgh Knights , Panda Global e DreamHack Sports Games , tra gli altri.