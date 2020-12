Temtem: ora disponibile in Accesso Anticipato su PS5

Il gioco (quasi completamente) ispirato a Pokémon targato Crema Games, Temtem, è ora disponibile in Accesso Anticipato sulla console di nuova generazione di Sony, PlayStation 5. Il titolo, arrivato all’inizio dell’anno su PC, è ora finalmente approdato nel mondo console next-gen (e qui trovate anche la nostra recensione!), dopo aver abbandonato l’idea dello sviluppo su PS4 e Xbox One.

L’RPG gotcha può essere acquistato al prezzo di €40 per l’edizione standard o €60 per quella Deluxe. Il publisher Humble Bundle ha anche pubblicato un nuovo trailer appositamente fatto per celebrare la notizia.

Temtem, quindi, è ora disponibile sia su PC (tramite Steam) che su PlayStation 5 seppur ancora in Accesso Anticipato. Il programma terminerà, comunque, nel corso del prossimo anno, segnando anche l’uscita su Xbox Series X|S e Nintendo Switch, contrariamente a quanto detto in passato da Sony.