Disco Elysium: sito ufficiale pronto a svelare qualcosa, possibile appuntamento ai TGA?

Disco Elysium è stata una delle scoperte tra gli RPG dello scorso anno. Acclamato da tantissimi giocatori come uno dei migliori del genere nell’ultimo decennio di gaming, il titolo targato ZA/UM sarebbe dovuto approdare su console e Switch tramite port ma, sin da quell’annuncio, non si è più saputo nulla.

Forse però, la situazione è destinata a cambiare. Infatti, il sito web ufficiale dell’opera sta per svelare sicuramente qualcosa, come potete vedere andando qui. Si tratta, con molta probabilità di un annuncio relativo al gioco ai The Game Awards 2020, lo show di Jeoff Keighley che si terrà tra la notte del 10 e 11 dicembre (per quanto concerne l’Italia).

Attualmente, Disco Elysium è disponibile su PC tramite Steam. Vedremo cosa avranno in serbo i ragazzi di ZA/UM e, ovviamente, GamesVillage vi terrà al corrente della situazione.