The Pathless: pubblicato un Accolades Trailer

Annapurna Interactive ha appena pubblicato un nuovo trailer per The Pathless, titolo action adventure rilasciato lo scorso mese per PC, Apple Arcade, PlayStation 4 e PlayStation 5. Il trailer, ad esser precisi, è un Accolades Trailer, ovvero quel genere di video che riporta tutti i voti della stampa internazionale.

La storia della produzione targata Giant Squid e Annapurna Interactive, vede un cacciatore viaggiare attraverso un’isola maledetta che combatte spiriti malvagi assieme alla fidata compagna aquila. Oltre ai combattimenti, una grande narrativa pone le fondamenta del titolo, così come le fasi esplorative e di risoluzione dei puzzle.

The Pathless è stato uno dei titoli di lancio per la nuova console targata Sony, PlayStation 5 e da quel che si sa, arriverà anche su altre piattaforme in futuro. Trovate qui sotto l’Accolades Trailer.