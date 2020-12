Ori and the Will of the Wisps: iam8bit dona i ricavi per la foresta pluviale

Ori and the Will of the Wisps è un titolo con degli ambienti onrici e fantastici, che permettono al giocatore di sognare e di immergersi in un mondo completamente altro. Ambienti che sono stati ispirati in larga parte dalla foresta pluviale, uno degli ambienti più particolari e fantastici del mondo. Un ambiente che, però, è fortemente a rischio di scomparire, a causa della deforestazione, dell’agricoltura intensiva e degli incendi che ogni anno continuano a martoriarla

Proprio per questo iam8bit, un importante produttore che si occuperà della distribuzione del titolo di Moon Studios su Nintendo, ha annunciato che il 5% del guadagno su ogni copia venduta di Ori and the Will of the Wisps per Nintendo Switch verrà devoluto a Rainforest Trust, un’associazione che si occupa della salvaguardia della foresta pluviale nel mondo. Una scelta, quella di iam18bit, che rientra perfettamente nella filosofia del gioco, incentrato proprio sulla bellezza della natura

Ori and the Will of the Wisps è stato lanciato su Xbox One e PC lo scorso marzo, ed è arrivato su Nintendo Switch a settembre. Il titolo è stato ottimizzato anche per Xbox Series X e S. Il titolo di Moon Studios si è guadagnato recensioni entusiastiche (qui trovate la nostra) e ha raggiunto un grande successo. E ora quel successo verrà messo al servizio della Natura.