Project Athia: Square Enix voleva segretezza assoluta

In un mondo come quello del videogioco nell’era di internet, pieno di insider, informatori e gole profonde, è sempre più difficile mantenere segreto qualcosa. Lo sa bene Square Enix, che tuttavia è riuscita nell’intento di mantenere, il più a lungo possibile, completa segretezza su Project Athia.

Il titolo è comparso dal nulla per la prima volta durante lo show dedicato a PlayStation 5 lo scorso giugno, cogliendo tutti di sorpresa. E nonostante siano passati quasi sei mesi da quel giorno le nostre informazioni sul progetto sono praticamente pari a zero: sappiamo soltanto che il titolo sarà un open world e un’esclusiva temporale per PlayStation 5 per almeno due anni, e che attualmente non ha ancora una data d’uscita prevista.

E sembra che questa mancanza di informazioni sia precisamente voluta da Square Enix. Stando a quanto rivelato da Imran Khan di Kinda Funny infatti, lo studio ha una grande fiucia nel potenziale di Project Athia e non vuole lasciare nulla al caso. In passato infatti Square Enix sarebbe arrivata a far credere che i progetti del gioco fossero in realtà destinati a Final Fantasy XVI, il tutto per evitare fughe di notizie prima dell’evento PS5.

Per scoprire se tanta segretezza sarà stata ben riposta dovremo aspettare (e chissà ancora quanto). Il titolo è apparso come “in fase di sviluppo” nel recente video dedicato alle prossime esclusive per PlayStation 5, per cui solo Square Enix sa quando arriverà. Ma state sicuri che potrete trovare ogni novità continuando a seguirci.