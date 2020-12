Tokyo Anime Award 2020: quanti premi alla carriera!

L’industria degli anime è una macchina in continua crescita, che ogni anno continua a migliorare e che, soprattutto, continua a guadagnare nuovi fan. Nonostante quest’anno difficile dovuto alla pandemia da Covid-19, l’edizione 2020 dei Tokyo Anime Award arriva a chiudere un altro anno positivissimo per questo medium (per il quale sarà presto attivato persino un corso di laurea specifico).

Non è dunque un caso che proprio quest’anno, durante la cerimonia (che è stata spostata proprio a causa della pandemia) verranno consegnati molti premi alla carriera, destinati a personaggi che hanno saputo essere dei pionieri nel mondo dell’animazione nipponica, e che ogni giorno continuano a contribuire con il loro lavoro al continuo successo di quest’industria.

Il principale nome pronto a ricevere il prestigioso riconoscimento sarà Toshio Suzuki, cofondatore, con Hayao Miyazaki, di Studio Ghibli (che sta per tornare alla ribalta con Aya and the Witch). Al fianco di questo mostro sacro ci sarà anche Momoko Sakura, la creatrice del manga Chibi Maruko-chan, serializzato da Shueisha tra il 1986 e il 2009.

A ritirare il premio alla carriera ci saranno anche Yoshiyuki Tomino, regista dello storico Mobile Suit Gundam (il franchise tornerà nel 2021), Takao Koyama, sceneggiatore di Dragonball Z (anche il franchise di Akira Toriyama potrebbe presto fare ritorno con una nuova serie anime), Toshitsugu Saida, animatore del lungometraggio Gauche the Cellist, Takeshi Seyama, editor dello storico film Akira, il cantante Kayo Ishu e Michio Hazama, che, tra i tanti ruoli, ha prestato la voce a Walter von Schenkopp in The Legend of the Galactic Heroes del 1989.

Insomma un’incredibile concentrazione di talento per una premiazione che sarà, senza dubbio, spettacolare.