Evangelion: il tema musicale One Last Kiss è disponibile!

L’epopea di Neon Genesis Evangelion, probabilmente uno degli anime più influenti della storia, si sarebbe dovuta concludere quest’anno, ma, come accaduto per molte altre produzioni, il quarto e ultimo film della tetralogia che riscrive la storia del capolavoro di Hideaki Anno, è stato rinviato a causa della pandemia da coronavirus.

Ormai però la nuova data di uscita di Evangelion 3.0+1.0: Thrice Upon a Time si avvicina sempre di più (il film uscirà nelle sale il 23 gennaio 2021). Se però siete davvero impazienti, oltre ad acquistare dell’interessantissimo merchandise, potete già immergervi nell’atmosfera dell’ultimofilm grazie a una canzone.

L’account Twitter ufficiale dell’opera infatti ha condiviso la notizia secondo cui One Last Kiss, uno dei brani del tema musicale del film, scritto e interpretato dalla nota cantautrice giapponese Utada Hikaru, è già disponibile e scaricabile su iTunes. Continua dunque la collaborazione tra la cantautrice e la saga di Evangelion: proprio Utada Hikaru aveva composto la colonna sonora dei primi tre film della tetralogia.

Con questa tetralogia di film Anno ha voluto approcciare la trama del suo travagliato capolavoro in modo completamente diverso, cambiando del tutto il punto di vista e la lettura degli eventi. Dopo la fine affrettata e raffazzonata della serie originale, e i due film prodotti per rendere giustizia all’opera, la tetralogia di Rebuild of Evangelion è il canto del cigno di questa saga iconica, l’ultimo atto di una delle storie più appassionanti del mondo anime.