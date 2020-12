Little Nightmares II: la demo è disponibile, ma solo su Steam

Siete interessati a mettere in anticipo le mani su Little Nightmares II (qui la nostra anteprima)? Tarsier Studios e Bandai Namco hanno deciso di pubblicare solo su PC tramite Steam una demo del puzzle-adventure-horror game. Allo stesso tempo, sempre sulla piattaforma di Valve sono stati aperti i pre-order del titolo.

L’annuncio è arrivato tramite un tweet dedicato, che parla anche delle versioni console. Queste (PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch) riceveranno la stessa versione dimostrativa ad inizio 2021 (early 2021). Sicuramente, la demo sarà scaricabile prima dell’11 febbraio 2021, giorno d’uscita ufficiale di Little Nightmares II su tutte le piattaforme di gioco. Tornando alla versione dimostrativa per PC, questa fa parte del TGA Festival, iniziativa che garantirà ai giocatori di divertirsi con le demo di tanti giochi in occasione dei The Game Awards 2020.

Training begins today, little ones.

The #LittleNightmares II Wilderness demo and digital pre-orders are available now on Steam. The demo will be available for PS4. XB1, and Switch in early 2021, stay with us for updates. https://t.co/AOr9y557au pic.twitter.com/82hcGzpApU

— Little Nightmares II (@LittleNights) December 9, 2020