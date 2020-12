Xbox Cloud Gaming: la beta arriverà su PC e iOS nel 2021

L’innovativo servizio per giocare in streaming offerto da Microsoft, Xbox Cloud Gaming, arriverà per tutti i PC e dispositivi iOS a partire dal 2021. Precisamente, sarà il periodo primaverile ad aprire le porte all’alternativa del team Xbox. Apparentemente, però, per dispositivi Apple dovremo accontentarci di una web app, visto che l’azienda americana ha bloccato l’applicazione dedicata.

Xbox Cloud Gaming è un progetto partito da diverso tempo. Conosciuto all’inizio con il nome in codice di “xCloud“, il nuovo mondo del gaming in streaming è uno dei focus principali della corporazione. Lo stesso Phil Spencer, in più interviste, ha pianificato una sua maggiore espansione e attenzione nel corso del tempo.