Agilities ritorna nei Los Angeles Valiant

La stagione 2021 della Overwatch League vedrà grandi ritorni. Il DPS canadese Brady “Agilities” Girardi ha infatti annunciato di essere entrato a far parte del roster dei Los Angeles Valiant, ancora una volta. Il ragazzo ha disputato le prime due edizioni del torneo dello sparatutto targato Blizzard, ma lo scorso anno aveva deciso di cambiare rotta e dirigersi verso i Toronto Defiant.

Agilities è conosciuto soprattutto per essere uno dei Genji main più prolifici nel panorama competitivo di Overwatch. Inoltre, pare che i Los Angeles Valiant non vedevano l’ora di riaverlo tra i suoi ranghi, visto che nel post dedicato al suo ritorno pare che tutti non vedano l’ora di collaborare insieme, nuovamente.

Hope you enjoyed that vacation in Canada, @Agilities… Let's get back to work in the City of Angels.

Welcome home, Agilities! 💙

— LA Valiant | Winter Ball in 3 DAYS! ❄️ (@LAValiant) December 9, 2020