Bravely Default II: Square Enix pubblica nuove informazioni

Square Enix ha rilasciato nuove informazioni e screenshot per Bravely Default II che introduce i paesi del gioco di Savalon e Wisland, mosse speciali, azioni sul campo, otto lavori aggiuntivi e altro ancora. Di seguito una panoramica dei nuovi dettagli:

Mondi

Il continente di Excillant

Savalon, il regno della siccità

Wiswald, Il regno magico

Nuovi Personaggi

First Prince Castor

Secondo Prince Boor

Chief Archivist Andro

Olfa Dragordia

Shaula Clarence

Nihal

Bernard Alphard

Sistemi

Oltre a un tradizionale sistema di battaglia a turni, puoi goderti battaglie innovative e strategiche uniche della serie Bravely con elementi come gli attacchi speciali che potenziano il tuo gruppo in tempo reale e le abilità di supporto che possono essere combinate con più lavori.

Mosse speciali

Oltre a potenti mosse speciali che possono essere attivate in determinate condizioni in battaglia, la musica di sottofondo dedicata alle mosse speciali arricchisce l’intero gruppo. Il buff rimane finché la musica continua a suonare dopo l’attivazione, dandoti l’opportunità di spazzare via rapidamente i tuoi nemici.

Abilità di supporto

Se padroneggi un lavoro, oltre alle abilità di comando che puoi usare in battaglia, puoi anche equipaggiare e apprendere abilità di supporto che potenziano il tuo personaggio. Le abilità di supporto apprese possono essere equipaggiate anche se cambi lavoro, permettendoti di combinarle con altri lavori.

Azioni sul campo

Colpendo la tua spada contro i mostri che vagano per il campo, puoi iniziare la battaglia con Brave Attack attivato per ottenere un Brave Point (BP) aggiuntivo. Puoi anche usare la tua spada per tagliare l’erba sul campo per trovare oggetti.

Cerca: approfitta del tempo in cui non sei in grado di giocare

La modalità Cerca, in cui noleggi una barca per esplorare i mari, è una comoda funzione che ti consente di guadagnare ricompense in base al tempo in cui il gioco è in modalità riposo. Effettuando una “ricerca” quando non sei in grado di giocare, puoi ottenere oggetti che aiutano la tua crescita, inclusi punti esperienza e punti lavoro. Sebbene tu possa utilizzare questa funzione offline, se sei connesso a Internet, i giocatori di altri mondi ti aiuteranno e aumenteranno ulteriormente le tue ricompense.

Bravely Default II uscirà su Switch il 26 febbraio 2021 in tutto il mondo. Maggiori informazioni sul gioco qui.