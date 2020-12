Malware su Android: come capire se il telefono ha un virus e come evitarli

Spesso, quando sentiamo parlare di virus e di malware, pensiamo soprattutto al nostro computer e quasi mai al telefono. Eppure anche lo smartphone rischia di finire nelle mire degli hacker, con una vasta gamma di minacce informatiche pronte per mettere in pericolo la sicurezza dei nostri dati personali. Da quando anche i cellulari si sono aperti al mondo della rete infatti tutto è cambiato, soprattutto per via delle tante app che scarichiamo e installiamo. In realtà i virus e i malware sono particolarmente diffusi anche sugli smartphone, di conseguenza è sempre il caso di prestare attenzione e di seguire qualche consiglio utile per evitare un’infezione.

Come capire se il telefono ha un virus?

I malware, software maligni di varia natura, sono abili e silenziosi perché agiscono in background ed è molto difficile trovarli. Eventuali rallentamenti del sistema operativo e del telefono possono però rappresentare un possibile campanello d’allarme, perché probabilmente c’è qualche programma che non vediamo e che sta facendo qualcosa che non dovrebbe fare. Anche il livello della batteria che scende in fretta segnala che c’è qualcosa che sta consumando delle risorse preziose, spesso per inviare dei dati chissà dove. Il segnale più evidente è la comparsa dei classici pop-up indesiderati, insieme al malfunzionamento delle altre applicazioni (non dipendente dal sistema operativo). Uno dei migliori consigli è verificare il consumo dati dalle impostazioni e i processi attivi, riavviando il telefono dopo aver aggiornato il sistema operativo. Poi è chiaro che soltanto un antivirus professionale può fare una scansione attenta e completa del nostro telefonino.

Come proteggere il proprio telefono?

Innanzitutto, non bisogna mai scaricare le app non incluse nel Google Play Store o nell’App Store, perché potrebbero essere potenzialmente infette. Oltre a ciò, si suggerisce di navigare esclusivamente su siti sicuri, entrando solo in quelli che presentano in HTTPS e con certificato SSL, e tenendo attivo un buon antivirus. È importante tenere poi aggiornati i browser e usare soltanto i navigatori sicuri.

Inoltre, è possibile anche navigare in maniera anonima e garantire così la propria privacy. Per riuscirci la strategia migliore da seguire è quella di aver attiva una VPN sul tuo dispositivo Android per iniziare a navigare realmente in incognito. Questo genere di servizi infatti schermano l’IP della connessione e sostituiscono quest’ultimo con un altro indirizzo, impedendo così di essere tracciati e garantendo una navigazione in completa sicurezza.

Ci sono poi altri consigli utili da seguire, come ad esempio evitare di scaricare musica da siti dubbi: intanto è illegale, e in secondo luogo con tutta probabilità quel file ospiterà anche un malware.

Infine, è meglio ricordarsi di mantenere sempre aggiornato il sistema operativo: in fondo riavviare il telefono quando compaiono queste notifiche non costa nulla, e anzi ci permette di evitare che le possibili falle presenti possano spianare la strada ai virus.

I nostri telefoni non sono esenti da virus e malware: proprio per questo, è importantissimo riuscire a porre la giusta attenzione ai segnali di malfunzionamento e navigare in maniera sicura.