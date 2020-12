Cyberpunk 2077: può causare crisi epilettiche, CDPR vuole aggiungere un avviso nel gioco

Sembra che alcuni giocatori possano subire gravi crisi durante la riproduzione di Cyberpunk 2077, con l’editore associato di Game Informer Liana Ruppert che ha riferito di aver subito un grave attacco durante il gioco. Cyberpunk 2077 potrebbe essere pieno di momenti che provocano crisi epilettiche, da qui l’avvertimento emesso da Liana Ruppert. Anche CD PROJEKT RED ha risposto rapidamente su Twitter e il team prevede di aggiungere un avviso appropriato in questo gioco. Gli sviluppatori stanno anche lavorando a una soluzione permanente e la implementeranno il prima possibile. Per il momento, CDPR aggiungerà un avviso nel gioco. L’ EULA del gioco ha già un avviso, ma nessuno lo legge effettivamente. Questo ovviamente non influenzerà tutti i giocatori là fuori, ma solo quelli che sono inclini a fattori scatenanti epilettici.

Liana Ruppert ha giocato a Cyberpunk 2077 e ha subito un attacco grave. Ma ancora più importante, il grosso problema con le convulsioni durante la riproduzione di Cyberpunk 2077 sono i Braindance, che consentono ai giocatori di utilizzare Braindance per accedere ai ricordi di un’altra persona. Di seguito la dichiarazione di Liana Ruppert:

Sembra che il gioco sia progettato per causare convulsioni in alcuni giocatori, quindi CDPR avrebbe dovuto emettere un enorme avviso all’inizio. Un fattore scatenante comune per gli epilettici nei media sono le luci lampeggianti rapide, in particolare della varietà rossa e bianca. Cyberpunk 2077 è da oggi disponibile per Play Station 4, Play Station 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Goggle Stadia, PC.

Thank you for bringing this up. We’re working on adding a separate warning in the game, aside from the one that exists in the EULA (https://t.co/eXpPn73VSK). Regarding a more permanent solution, Dev team is currently exploring that and will be implementing it as soon as possible. https://t.co/lXFypnSit2

