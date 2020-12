FC Juventus presenta il concorso Pitch for Twitch

Per commemorare il suo arrivo sulla celebre piattaforma di streaming Twitch, FC Juventus ha deciso di organizzare il suo primo concorso sul proprio canale ufficiale. Il nome di quest’ultimo è Pitch for Twitch, dove i protagonisti saranno proprio i fan del celebre club di calcio.

Il primo passo per divenire presentatori è, ovviamente, conoscere FC Juventus da cima a fondo e la lingua inglese. Secondariamente, vi verrà richiesto di compilare un modulo ufficiale per il concorso. L’ultimo passo è quello di mostrarvi in azione: all’interno del modulo dovrà essere inserito un vostro video dove raccontate la vostra storia, come vi siete innamorati della Juve e quale potrebbe essere il vostro apporto al suo canale Twitch.

Se avrete soddisfatto le aspettative della squadra, allora verrete contattati direttamente dalla suddetta e sarete inclusi nel programma come presentatori ufficiali del Pitch for Twitch!